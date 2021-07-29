Чечня рассчитывает на увеличение ВРП к 2030 году до более 530 млрд рублей

ГРОЗНЫЙ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Чечни рассчитывают на увеличение внутреннего регионального продукта (ВРП) к 2030 году до более 530 млрд рублей, что на 28% больше, чем в 2019 году. Об этом на совещании в Пятигорске по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа рассказал председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

"ВРП по инерционному сценарию к 2030 году достигнет 530,2 млрд рублей (рост на 28% к 2019 году с учетом инфляции 5% в год) и 599,6 млрд рублей в целевом сценарии (рост на 45% к 2019 году в реальном выражении). Определенные на текущий момент мероприятия развития по результатам 2030 года предполагают рост экономики региона в реальном выражении на 11,6% в 2030 году к уровню 2019 года, что требует их дополнения", - сказал Хучиев.

По его словам, властями региона подготовлен перечень мероприятий развития, который включает 540 проектов на общую сумму 516,9 млрд рублей. Из общего объема средств бюджетные средства составляют 308,6 млрд рублей, внебюджетные инвестиции - 208,4 млрд рублей, из которых подтверждено финансирование только по объектам, включенным в госпрограммы и нацпроекты, по которым заключены соглашения на общую сумму в 80,8 млрд рублей на период до 2023 года, а также привлечение внебюджетных средств на сумму 5 млрд рублей.