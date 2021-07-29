Финские инвесторы могут воспользоваться в Мурманской области арктическими льготами

ТАСС, 29 июля. Инвесторы из Финляндии могут воспользоваться в Мурманской области арктическими льготами, говорится в четверг в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Финские компании, заинтересованные в реализации инвестиционных проектов на территории Мурманской области, могут рассчитывать на те же преференции, что и российские инвесторы при выполнении ряда условий", - говорится в сообщении. Гендиректор Корпорации развития области Светлана Панфилова проинформировала об этом во время рабочей встречи с руководителем Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии Лари Пелтоненом.

Как пояснили ТАСС в корпорации, речь идет о преференциях, доступных резидентам Арктической зоны РФ при условии регистрации дочерней компании на территории области. В этом случае инвестору доступны те же льготы, что и российским инвесторам. На данный момент на территории области зарегистрировано 60 резидентов Арктической зоны РФ, 21 из них - в туристической отрасли.

Однако, даже не являясь резидентом, инвестор может рассчитывать на особые условия. "Например, при инвестировании от 20 млн рублей при создании масштабного проекта социальной инфраструктуры земельный участок может быть предоставлен без торгов", - привела пример собеседница агентства.

Финляндия входит в число основных внешнеторговых партнеров Мурманской области. Как отметил Пелтонен, наиболее тесное сотрудничество у региона сложилось с Лапландией. "Интерес со стороны Лапландии в плане инвестиций есть, - приводит пресс-служба слова Пелтонена. - Есть интерес к созданию общих туристских продуктов, которые можно было бы совмещать: например, начинать в Лапландии и продолжать в Мурманской области. По нашим наблюдениям за последние 10 лет, в Лапландию приезжают состоятельные люди. У них мало времени, поэтому программные продукты составляются так, чтобы они смогли успеть все - и катание на собаках, и посмотреть северное сияние".

Статус резидента Арктической зоны предполагает ряд преференций, в том числе налоговых. На данный момент резидентом может стать любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестиционный проект и вложить не менее 1 млн рублей. В 2020 году был принят пакет законов, направленных на развитие предпринимательства в российской Арктике.