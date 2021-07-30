В Петербурге к 1 сентября в микрорайоне Юнтолово появится социальный автобусный маршрут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 Июля. /ТАСС/. Новый автобусный маршрут до начала учебного года запустят в Приморском районе Петербурга у ЖК "Юнтолово", сообщил губернатор в программе "Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым" на телеканале 78.

В муниципальном округе №69 проживают около 117 тыс. человек, которые вынуждены пользоваться услугами коммерческих маршруток, поскольку социального транспорта до метро не предусмотрено. С просьбой организовать такой маршрут до ближайшей станции метро " Беговая" к губернатору обратилась жительница ЖК "Юнтолово". Беглов дал поручение комитету по транспорту запустить социальные автобусы к метро до начала учебного года.

"1 сентября ученики пойдут в школу, их родители поедут на работу и доступность к метро должна быть. Поставлю перед вами задачу до 30 августа открыть такое маршрутное сообщение до станции метро", - сказал губернатор.

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков отметил, что сейчас для жителей этого микрорайона предоставлен муниципальный транспорт в виде автобуса № 112, но он не решает проблем. "На данный момент из-за железнодорожной платформы нет возможности безопасного проезда автобусов большой вместимости. Поэтому в рамках новой модели транспортного обслуживания, которая стартует с июля 2022 года, планируется введение социального маршрута 120, который будет обслуживаться автобусами средней вместимости и довозить людей до метро "Беговая", - пояснил Поляков.

После 2023 года в районе планируется открытие двух станций метрополитена: "Богатырская" и "Каменка".