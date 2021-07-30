Средний лимит по кредитным картам в России к концу года может превысить 75 тыс. рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Средний лимит по кредитным картам в РФ к концу года превысит 75 тыс. руб. Такой оценкой поделились с ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".

В июне показатель составил 71,7 тыс. руб., что на 2% меньше, чем в предыдущем месяце и на 11,3% выше по сравнению с июнем 2020 года.

"Средний установленный лимит по кредитным картам в течение текущего года находится на стабильно высоком диапазоне: от 68 до 74 тыс. руб. и вряд ли при отсутствии внешних шоков будет подвержен каким-либо значительным колебаниям. Скорее всего, к концу текущего года лимит по картам сможет уверенно закрепиться на уровне выше 75 тыс. руб.", - отметили в бюро.

Основными драйверами роста будут кредиты заемщиков из городов федерального значения, в которых средний лимит по картам вплотную уже приблизился к 90 тыс. руб. и, скорее всего, продолжит свой рост далее, ожидают в организации.