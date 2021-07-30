Власти Камчатки направят более 120 млн рублей на обновление пищеблоков в школах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Власти Камчатки в 2021 году направят более 120 млн рублей на модернизацию пищеблоков в школах практически всех муниципальных районах края. Работы ведутся в рамках госпрограммы "Развитие образования в Камчатском крае", сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В рамках реализации государственной программы продолжается модернизация школьных пищеблоков. В этом году на эти цели выделено более 123 миллионов рублей с учетом софинасирования из средств местного бюджета. Так, в 34 школы поступит современное технологическое оборудование, а в 11 учреждениях будут произведены капитальный и текущий ремонты", - говорится в сообщении.

В 2021 году новое технологическое оборудование и мебель для обеденных зон появятся в школах Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Усть-Камчатского, Олюторского, Пенжинского, Тигильского и Мильковского районов. Большинство работ будет завершено к новому учебному году.