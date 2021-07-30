Арбитраж зарегистрировал иск Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" на 58,7 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 30 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск Енисейского управления Росрыболовства к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК), "дочке" "Норникеля", о взыскании 58,7 млрд рублей ущерба водным биоресурсам после разлива ГСМ на ТЭЦ-3 в мае 2020 года. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Иск зарегистрирован. Вопрос о принятии искового заявления к производству будет решен в течение пяти рабочих дней", - сообщил собеседник агентства.

Как поясняли в Росрыболовстве, размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 млрд рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 млрд рублей.

"Норникель" считает этот размер ущерба необоснованно завышенным, компания намерена оспорить иск и методику расчета ущерба в суде. Как отметили в "Норникеле", по результатам исследования, проведенного специалистами Сибирского отделения РАН во время Большой Норильской экспедиции в 2020 году, фактический размер вреда для задетых разливом рек Долдыкан и Амбарная составляет около 1,94 млн рублей.

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей. 3 марта 2021 года компания заявила о полной выплате средств.