Росводресурсы приостановили очередной перевод Иркутской ГЭС на повышенный расход воды

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Росводресурсы приостановили принятое 27 июля распоряжение об увеличении пропуска воды на Иркутской ГЭС до 3 400 куб. м в секунду, гидроэлектростанция продолжает работать на расходе 3 300 куб. м в секунду. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по области.

С начала июля на Иркутской ГЭС регулярно повышают расход воды из-за повышенного притока в Байкал. Таким образом готовят Иркутское водохранилище к возможному дальнейшему росту уровня воды в озере. Очередное повышение планировалось 29 июля.

"Енисейским бассейновым водным управлением Росводресурсов приостановлено действие распоряжения от 27 июля 2021 года в части режима работы гидроузла (увеличение сбросных расходов до 3 400 куб. м в секунду) до особого указания и сохранен ранее установленный режим работы со среднесуточным сбросным расходом 3 300 куб. м в секунду", - говорится в сообщении.

Комментарием Росводресурсов ТАСС пока не располагает. В пресс-службе компании "Евросибэнерго-гидрогенерация" (управляет Ангаро-Енисейским каскадом ГЭС, контролируется компанией En+ Group) ТАСС уточнили, что Иркутская ГЭС не успела перейти на расход 3 400 куб. м в секунду. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС, уровень воды в реке Ангаре составляет 190 см, за сутки он не вырос. Уровень воды в озере Байкал - 456,92 см, за последние сутки он также не изменился. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень Байкала выше на 31 см.

28 июля пресс-служба ГУ МЧС России по области сообщала, что Росводресурсы приняли решение об очередном увеличении пропуска воды через сооружения Иркутской ГЭС, это было бы седьмое за июль повышение расхода воды на гидроэлектростанции. По прогнозу специалистов, уровень воды в озере будет расти до середины сентября.

Иркутская ГЭС - крупная гидроэлектростанция на реке Ангаре, вытекающей из Байкала, расположена в 65 км от истока. Сооружения ГЭС образуют Иркутское водохранилище.