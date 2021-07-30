Догузова: туризм РФ в 2021 году покажет один из лучших темпов восстановления в мире

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российский внутренний туризм в первом полугодии 2021 года восстановился на 95% к доковидному уровню, к концу года может восстановиться полностью. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"По нашим данным, за первое полугодие в стране отдохнули 24,6 млн человек [останавливались в отелях хотя бы на одну ночь], что на 85% больше аналогичного периода прошлого года и всего на 5% меньше доковидного 2019 года", - сказала Догузова.

По ее словам, "это очень хорошая динамика восстановления отрасли, выше, чем в большинстве стран". "Мы прикладываем все усилия, чтобы сохранить набранный темп. Рассчитываем, что внутренний туризм полностью восстановиться уже к концу этого года", - подчеркнула глава ведомства.

Транзитные туристы и регионы-лидеры

Помимо озвученных почти 25 млн внутренних туристов в первом полугодии еще 49 млн человек путешествовали по стране без остановки в гостиницах, сообщила она. В лидерах по количеству отдыхающих находятся Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Крым и Татарстан. В первую десятку также попали Свердловская область, Башкирия, Нижегородская и Ростовская области. Также наблюдается высокий спрос на отдых на Алтае, на озере Байкал, в Карелии и Дагестане, отметила Догузова.

"При этом несколько десятков регионов показывают прирост отдыхающих даже к доковидному 2019 году. Москва - абсолютный лидер по приросту, он составил более 1 млн человек или плюс 31% к 2019 году. В первой десятке по темпам прироста также Ростовская область, Алтайский край, Севастополь, Чечня, Кабардино-Балкария и Сахалин", - сказала глава ведомства.

Что касается Черноморского побережья России, то по текущей динамике Ростуризм видит, что результаты этого года скорее всего превзойдут результаты 2019 года на 10-15%.

Также постепенно восстанавливаются зарубежные поездки, и, пока в меньшей степени, въездной рынок, отметила руководитель Ростуризма.