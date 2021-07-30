Эксперт допустил рост рыночных ставок по ипотеке в России осенью до 11%

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Средние ипотечные ставки без учета льготных программ осенью могут приблизиться к 11%. Такое мнение ТАСС высказал главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко.

Согласно данным Центробанка, на 1 июня средневзвешенная ипотечная ставка составляла 7,3% годовых. При этом ставка предложения без учета госпрограмм установилась на уровне примерно 9%, отметил Гордейко. Кроме того, в июле Банк России увеличил ключевую ставку, от которой зависят ставки по кредитам, с 5,5% до 6,5% годовых.

"Ставки, предположительно, будут повышаться до ноября включительно. Для различных типов заемщиков ставки будут в широком диапазоне от 10 до 13%. Средние ставки предложения без учета льготных программ приблизятся осенью к 11%", - сказал Гордейко. Из-за этого спрос на ипотеку во втором полугодии не будет расти, считает он. Однако с учетом высокого спроса в первом полугодии объемы кредитования по итогам 2021 года могут вырасти на 10% - до 4,7 трлн рублей, полагает эксперт.

Директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов в свою очередь считает, что спрос на ипотечные продукты во втором полугодии 2021 года может сократиться на 8-10%. Как он отметил ТАСС, на это повлияет не только повышение ключевой ставки ЦБ РФ, но также увеличение ставки по льготной ипотеке на новостройки и сокращение лимитов на максимальную сумму кредита по этой программе для Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме того, активность на ипотечном рынке уменьшится из-за значительного спроса в первой половине 2021 года, когда ожидалось прекращение программы льготной ипотеки, отметил со своей стороны профессор, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. "Люди тогда стремились как можно быстрее оформить кредит и успеть получить господдержку. В итоге спрос конца лета - начала осени 2021 года уже удовлетворен", - пояснил он агентству.

Причем спад интереса к ипотеке будет сильнее на первичном рынке, который с момента запуска программы субсидирования жилищных займов демонстрировал существенные темпы роста, считает партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая. "Но отмечу, что оба данных сегмента взаимосвязаны, в связи с чем по прошествии определенного времени снижение затронет и вторичный рынок", - добавила она ТАСС.

Цены на жилье

Спрогнозировать динамику цен на недвижимость не так просто, так как растет себестоимость строительства из-за удорожания строительных материалов и топлива, а также из-за дефицита рабочих на объектах, отметила Литинецкая. Тем не менее сейчас наблюдается достаточно активное насыщение рынка новыми предложениями от девелоперов, что постепенно восстанавливает баланс спроса и предложения, нарушенный в прошлом году, и начинает замедлять динамику роста средней цены на первичном рынке, подчеркнул Хусаинов.

"В этих условиях не исключено, что в тех регионах, где этот баланс будет восстанавливаться наиболее активно, произойдет временная заморозка цен на первичном рынке жилья. Если никаких нововведений в части господдержки не будет во втором полугодии, то наиболее вероятными регионами, где уже в сентябре-октябре может наступить заморозка цен, является Москва и частично Санкт-Петербург", - сказал он.

Вместе с этим постепенный рост ставок по банковским депозитам может запустить обратный процесс по оттоку капитала с рынка недвижимости обратно в банковский сектор в виде вкладов, считает директор "Этажей". По сути, те процессы, которые активно разогревали рынок в процессе пандемии, когда доля инвесторов доросла до 20%, сейчас будут иметь обратный ход, пояснил он.

Сокращение спроса на первичном рынке также может привести к тому, что большинство девелоперов совместно с банками запустят различные программы, предусматривающие в том числе ставку по ипотеке ниже рыночной, что также повлияет на уровень цен, предположила Литинецкая. Крупнейшие застройщики Московского региона, специализирующиеся на строительстве комплексов массового сегмента, уже запустили такие программы, отметила она.