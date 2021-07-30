В СКФО создадут промплощадки для реализации инвестпроектов на выгодных условиях

ПЯТИГОРСК, 30 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ сообщило о программе создания в Северо-Кавказском федеральном округе специализированных промышленных площадок, резиденты которых смогут воспользоваться всем спектром мер господдержки по осуществлению предпринимательской деятельности.

"Для эффективного развития реального сектора экономики на территории СКФО планируется создание специализированных промышленных площадок единым институтом развития СКФО с максимальной концентрацией на их территории мер государственной поддержки", - процитировала пресс-служба министерства заявление главы ведомства Максима Решетникова, сделанное им во время рабочей поездки на Северный Кавказ.

Отмечается, что строительство или модернизация уже существующей инфраструктуры таких площадок будет осуществляться за счет федерального бюджета. Для резидентов площадки единый институт развития СКФО будет предоставлять займы на выгодных условиях. "Эти меры направлены на широкий охват всех категорий предпринимателей и преодоление ключевых барьеров развития территории", - отметил Решетников.

По данным пресс-службы, прорабатывается возможность распространения на территории площадок преференциального режима или иного механизма, обеспечивающего снижение нагрузки по налогам и платежам во внебюджетные фонды. Это позволит создать "белые зоны", привлекающие предпринимателей разнообразием мер поддержки, а также сформировать действенный механизм снижения доли неформального сектора экономики.