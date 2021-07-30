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Замглавы ОАК: сбор двухдвигательного Ил-96 будет возможен с появлением в РФ новых моторов

Не исключается большее использование в конструкции современных материалов, например, создание композитного крыла, отметил Сергей Ярковой

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Появление новых отечественных авиационных двигателей с увеличенной тягой делает возможной ремоторизацию широкофюзеляжного авиалайнера Ил-96 и создание его двухдвигательной версии. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в составе госкорпорации "Ростех") Сергей Ярковой.

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"Мы не исключаем возможность создания двухдвигательной версии самолета", - сказал он.

По его словам, появление нового двигателя с увеличенной тягой может стать стимулом для дальнейшего развития платформы Ил-96. "Ждем результатов работы наших коллег из ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация). А также не исключаем большего использования в конструкции современных материалов, например, создание композитного крыла", - заявил Ярковой.

В настоящий момент ПАО "Ил" создает Ил-96-400М - версию Ил-96-400 для гражданской авиации с удлиненным на 9,35 м фюзеляжем, а также новым модернизированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом, позволяющим эксплуатировать самолет без ограничений в любом регионе земного шара.

Теги
Россия
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