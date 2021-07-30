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"Ильюшин" готов модернизировать существующий авиапарк самолетов Ил-76 со всего мира

Заказчикам предлагаются широкие возможности, включая даже ремоторизацию машин, подчеркнул первый заместитель генерального директора ОАК Сергей Ярковой

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) готов предложить модернизационный пакет для обновления самолетов Ил-76 со всего мира. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора ОАК Сергей Ярковой.

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"У нас есть так называемый модернизационный пакет - это набор решений по усовершенствованию самолета, расширению его возможностей и эксплуатационных характеристик, которые мы отработали в рамках программ модернизации действующего парка самолетов Ил-76МД", - сказал он.

По его словам, на базе этого пакета заказчикам предлагаются широкие возможности модернизации парка, включая даже ремоторизацию. "Наличие большого парка самолетов Ил-76 по всему миру - это важное преимущество. Этот парк нуждается в обслуживании и модернизации. Для компании - это дополнительный ресурс обеспечения экономической устойчивости и задел для новых поставок", - отметил Ярковой.

По заявлению замгендиректора ОАК, большой интерес у заказчиков по всему миру, в первую очередь в странах Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, вызывают экспортные версии модернизированного Ил-76МД-90А и топливозаправщика Ил-78М-90А.

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