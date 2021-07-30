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В ОАК заявили, что самолет Ил-114 может стать платформой для отработки новых технологий

Сейчас Национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского" занимается отработкой электрических силовых установок, отметил первый заместитель генерального директора корпорации Сергей Ярковой

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Новейший турбовинтовой самолет Ил-114-300 может стать платформой для отработки перспективных технологий. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в составе госкорпорации "Ростех") Сергей Ярковой.

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"Мы готовы предложить Ил-114-300 в качестве платформы для отработки новых технологий", - заявил он.

По его словам, в настоящий момент Национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского" занимается отработкой электрических силовых установок. "Мы готовы выступить партнерами для реализации перспективных проектов", - отметил Ярковой.

Ил-114-300 - полностью отечественный пассажирский турбовинтовой самолет, является модернизированной версией Ил-114. Предназначен для региональных перевозок 68 пассажиров на расстояние до 1,5 тыс. км. Ил-114-300 должен заменить на внутренних авиалиниях импортные самолеты аналогичного класса (ATR-42, ATR-72, Q400) и старые типы самолетов Ан-24/Ан-26. Первые серийные машины будут выпущены в 2023 году.

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