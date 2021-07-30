В ОАК заявили, что самолет Ил-114 может стать платформой для отработки новых технологий

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Новейший турбовинтовой самолет Ил-114-300 может стать платформой для отработки перспективных технологий. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в составе госкорпорации "Ростех") Сергей Ярковой.

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"Мы готовы предложить Ил-114-300 в качестве платформы для отработки новых технологий", - заявил он.

По его словам, в настоящий момент Национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского" занимается отработкой электрических силовых установок. "Мы готовы выступить партнерами для реализации перспективных проектов", - отметил Ярковой.

Ил-114-300 - полностью отечественный пассажирский турбовинтовой самолет, является модернизированной версией Ил-114. Предназначен для региональных перевозок 68 пассажиров на расстояние до 1,5 тыс. км. Ил-114-300 должен заменить на внутренних авиалиниях импортные самолеты аналогичного класса (ATR-42, ATR-72, Q400) и старые типы самолетов Ан-24/Ан-26. Первые серийные машины будут выпущены в 2023 году.