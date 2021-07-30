Камчатка представит на ВЭФ инвестпроекты и покажет модель "Лунохода-1"

ТАСС, 30 июля. Камчатский край на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) представит инвестиционные проекты в павильоне в форме кратера вулкана, а также покажет настоящую модель "Лунохода-1".

"Павильон выстроят в форме кратера вулкана - самого узнаваемого символа Камчатки. Внутри будут представлены инвестиционные проекты региона: строительство международного аэропорта и газового терминала, туристический парк "Три вулкана", экологические проекты по сохранению биологического разнообразия. Также край презентует научный потенциал - возможности размещения опытных, исследовательских миссий на территории края, работа уникальных научных учреждений", - сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

"Береги Камчатку" - название и основная идея павильона. По словам губернатора края Владимира Солодова, для региона важно, чтобы на форуме Камчатка могла презентовать как можно больше проектов в сфере туризма, экономической деятельности, науки и энергетики. В то же время правительство заинтересовано в привлечении инвестиций, поэтому готово оказать поддержку тем, кто вкладывается в развитие Камчатки.

"Камчатский край - одна из наиболее перспективных территорий для развития туризма. Это жемчужина с точки зрения инвестиционной привлекательности в сфере туризма. Камчатка уникальна не только в масштабах России, но и в мировом масштабе. Второй такой территории просто нет. Сейчас запускается ряд проектов, направленных на комплексное развитие туристической территории в Камчатском крае. Уверен, что таких проектов будет больше", - цитирует пресс-служба слова вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Кроме того, в павильоне Камчатского края установят инсталляцию "Зеленая энергетика", где расскажут о приоритетных направлениях развития зеленой энергетики в регионе: проекте водородной энергетики, Мутновской ГеоЭС, ветропарке в селе Усть-Камчатск, Пенжинской ПЭС. Участники ВЭФ смогут узнать подробнее о развитии авиасообщения в субъекте, также особое внимание уделят рыболовной промышленности, желающие смогут в интерактивном формате ознакомиться с развитием этой отрасли в Камчатском крае.

Инсталляция инвестиционных возможностей региона будет стилизована под капитанский мостик современного судна, с помощью рычагов управления можно будет запустить один из интересующих сценариев: Северный морской путь или морские круизы на Камчатке. В рамках экспозиции будет презентован Центр репродукции и сохранения редких видов птиц хищных пород, который реализуется на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка", он рассчитан на ежегодное производство и содержание тысячи особей кречетов белой морфы и способствует репродукции и сохранению редких видов хищных птиц.

В пресс-службе также рассказали, что за стенами павильона посетили смогут увидеть модель "Лунохода-1", который в 80-х годах прошлого века проходил испытания в Кроноцком заповеднике. Вечером в кинозале будут показывать фильмы о Камчатке.

О выставке

Выставка "Улица Дальнего Востока" будет открыта 2-7 сентября. До 4 сентября она будет доступна участникам и гостям ВЭФ-2021, 5 и 6 сентября - жителям Владивостока. 7 сентября будет организован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов, представителей молодежных организаций. Организатор выставки - Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.