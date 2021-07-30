"Сибур" выделит свой инжиниринговый актив из структуры компании в пользу акционеров

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. "Сибур" выделит свою инжиниринговую компанию "Нипигаз" из структуры группы в пользу действующих акционеров нефтегазохимического холдинга, говорится в отчете компании по итогам I полугодия 2021 года.

"Группа исключит из периметра непрофильный актив "Нипигаз" с его дочерними обществами и совместными предприятиями путем распределения акций "Нипигаз" в качестве дивидендов акционерам группы", - отмечается в отчете. Закрытие сделки ожидается в 2021 году.

"Нипигаз" - лидер российского рынка промышленного инжиниринга и строительства. Компания осуществляет управление проектированием, поставками, логистикой и строительством во всех отраслях нефтегазового рынка, участвует в реализации крупнейших инвестиционных проектов России.

"Это не было условием ФАС [по сделке с "Таиф"], служба анализировала влияние сделки на конкурентное положение в нефтехимическом секторе, а инжиниринг это совсем другой бизнес. С взаимным отказом от контракта на Балтийский ГПК тоже не связано", - пояснили ТАСС в пресс-службе "Сибура".

Ранее сообщалось, что выручка "Нипигаза" будет уменьшена более чем 938 млрд рублей из-за остановки работ по контракту с "Русхимальянсом" на газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге.

Все существующие акционеры "Сибур Холдинга" (в том числе действующий и бывший менеджмент компании, которые контролируют 14,5% "Сибура") получат акции "Нипигаза" пропорционально своим долям владения в "Сибуре", конечная структура бенефициарных владельцев "Нипигаза" при этом не поменяется, отметили в компании. Акции "Нипигаза" будут распределены в дополнение к дивидендным выплатам "Сибура".

"Как будет в дальнейшем, не знаем, планы акционеров комментировать не можем", - добавили в пресс-службе "Сибура".

Как это скажется на "Сибуре"?

Нефтегазохимическая компания всегда выбирает подрядчиков на основе оценки конкурентных предложений и имеющихся альтернатив по формированию контрактных стратегий, сообщили ТАСС в "Сибуре". При этом "Нипигаз" всегда рассматривается как возможный контрагент в случае наличия компетенций в необходимой области.

"Поэтому деконсолидация никак не повлияет на взаимоотношения "Сибура" как заказчика и "Нипигаза" как подрядчика, в том числе на процесс ценообразования", - заключили в "Сибуре".

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в более чем 90 странах мира.