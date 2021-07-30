Мишустин поручил просчитать потребность промышленности в российской микроэлектронике

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Правительство РФ изучит потребности промышленных предприятий в отечественной радиоэлектронной продукции. Об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте кабмина перечне поручений по итогам рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина в Тверь, которая состоялась 13 июля.

"Проработать при разработке мер стимулирования и формирования спроса на отечественную радиоэлектронную продукцию вопрос потребности промышленных предприятий, включая АО "Трансмашхолдинг", в российской радиоэлектронной продукции (в том числе изделиях микроэлектроники)", - говорится в поручении, адресованном Минцифры и Минпромторгу.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 октября, указано в документе.

Кроме того, как сообщила пресс-служба правительства, "до 1 октября Минпромторгу и Минцифры предстоит обеспечить подготовку плана мероприятий по развитию и внедрению российского инженерного и промышленного программного обеспечения, включая создание мультисервисной модульной промышленной платформы". В правительстве отметили, что проекты, которые войдут в план мероприятий и будут реализовываться в рамках этой платформы, получат поддержку по линии национальной программы "Цифровая экономика". "Минцифры и Минпромторгу предстоит проработать такую возможность до 20 декабря", - уточнили в кабмине.

Еще один пункт касается темы контроля за углеродными выбросами, с разработками в этой сфере Мишустин также ознакомился в ходе поездки в Тверь. Профильным ведомствам поставлена задача рассмотреть возможность использования технологических предложений группы компаний "Ключевые системы и компоненты" по созданию системы высокоточного измерения углеродного следа в рамках создаваемой национальной системы мониторинга климатически активных газов.