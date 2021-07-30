Владеющий Zara и Stradivarius ретейлер Inditex начал сотрудничать с Wildberries

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ретейлер Inditex, владеющий брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, начал сотрудничать с крупнейшим российским онлайн-ретейлером Wildberries. Об этом говорится в сообщении онлайн-площадки.

"Wildberries стал продавцом брендов группы компаний Inditex - одного из ведущих мировых ретейлеров модной одежды. Сотрудничество с компанией поможет Inditex расширить аудиторию и выйти в новые населенные пункты благодаря широкой географии работы онлайн-ретейлера в России, а также ускорить рост онлайн-продаж", - отмечается в сообщении.

Первым брендом Inditex, который появится в продаже на Wildberries, станет Stradivarius.

"Жители нашей страны все чаще приобретают одежду и обувь онлайн. Несмотря на общее снижение продаж в модной индустрии, оборот продавцов в fashion-сегменте в первом полугодии 2021 года на Wildberries вырос на 39% в годовом исчислении, до 135,8 млрд руб. Самыми популярными покупками за шесть месяцев 2021 года в России стали футболки (14 млн шт.), платья (6 млн шт.) и брюки (5 млн шт.)", - отметили в компании.

Оборот Wildberries в 2020 году составил 437,2 млрд рублей. Ретейлер работает в 14 странах.