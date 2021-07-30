Благовещенский завод передал Якутии маломерное судно для работы в Арктике

ТАСС, 30 июля. Судостроительный завод имени Октябрьской революции в Благовещенске в пятницу торжественно передал делегации из Якутии маломерное транспортное судно "Таймылыр", построенное для работы в арктических условиях на севере региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

"За два последних года это уже второе судно, построенное для северных и отдаленных районов Якутии. Передача состоялась по инициативе министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутии) в рамках визита делегации республики в Приамурье. Суда этого проекта обладают отличными техническими характеристиками. При небольшой осадке - всего 84 см - и сравнительно скромных габаритах они имеют достаточную грузоподъемность и прекрасные скоростные качества", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе судостроительного завода, судно было построено по заказу МУП "Таймылырский", оно будет заниматься доставкой улова по реке Лена и ее притокам. При этом внесенные в конструкцию изменения позволяют судну также выходить в море на удаление до 5 км.

В 2019 году Судостроительный завод имени Октябрьской революции уже занимался строительством маломерного судна для Якутии - тогда это был промысловый бот, также спроектированный для работы в условиях Арктики. Благодаря ему участники родовой общины "Аллайха" в Якутии выловили почти 90 тыс. тонн рыбы.