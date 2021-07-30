Мишустин поручил изыскать финансирование для инфраструктуры проекта "Волжское море"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил федеральным министерствам проработать совместно с правительством Тверской области и "РЖД" вопрос финансирования создания инфраструктуры проекта "Волжское море". Об этом в пятницу сообщается на сайте правительства РФ по итогам рабочей поездки председателя правительства в регион, которая состоялась 13 июля.

"Проработать вопрос об источниках и механизмах финансирования строительства комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Волжское море" для обслуживания туристических судов в устьевом участке реки Шоши и строительства железнодорожной ветки от Октябрьской железной дороги до ТПУ "Завидово" в Тверской области", - говорится в сообщении.

Ответственными за исполнение поручения назначены Ростуризм, Минтранс, Минфин и Минэнерго России. Министерства будут взаимодействовать с правительством Тверской области и "РЖД". Уточняется, что доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 августа.

Ранее Мишустин в ходе рабочей поездки в Тверскую область поручил губернатору региона Игорю Рудене при создании кластера "Волжское море" предусмотреть возможности для отдыха людей со средним достатком. Презентуя проект, Руденя отметил, что "Волжское море" - это единственная в Центральном федеральном округе особая экономическая зона рекреационного типа. Он продемонстрировал Мишустину уже действующий крупный отель и спа-комплекс, а также проект аквапарка, который еще предстоит построить. По словам губернатора, акватория речного порта, которая является альтернативой Северного морского вокзала Москвы, находится в завершающей стадии строительства.

Как сообщалось, инвестпроект "Волжское море" является одним из крупнейших в Тверской области, он реализуется на территории особой экономической зоны "Завидово" в рамках федеральной программы развития культуры и туризма. Общий объем бюджетного финансирования составит 1,8 млрд рублей, еще около 6 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников. Реализация проекта позволит к 2025 году увеличить туристический поток в Тверскую область более чем на 45%, обеспечить ежегодное поступление более 430 млн рублей налоговых поступлений в региональный бюджет.