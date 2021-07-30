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Минфин спрогнозировал завершение ценовых суперциклов в нефти и металлах в 2022 году

В настоящее время на рынках происходит отскок после локдаунов, отметил замминистра финансов Алексей Сазанов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Рост глобальных цен в нефтяной и металлургической отраслях не будет носить долгосрочный характер и завершится максимум в 2022 году. Такое мнение в беседе с журналистами высказал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Я думаю, что в нефти и металлах это - 2022 год, в лучшем случае. То есть если он (рост цен) продлится еще, то завершится уже в 2022 году", - сказал он. По мнению Сазанова, "сейчас на рынках происходит отскок после локдаунов". "Соответственно, когда произойдет насыщение спроса, можно ожидать завершения суперциклов", - резюмировал замглавы Минфина.

Цена нефти Brent активно растет с осени 2020 года и к настоящему моменту увеличилась почти вдвое, достигнув максимумов 2018 года. В июле нефть торгуется по цене выше $75 за баррель.

Аналогичная ситуация складывается со сталью, алюминием и другими сырьевыми товарами, цены на которые на глобальном рынке после завершения локдаунов устремились к историческим рекордам.

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