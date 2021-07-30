ТАСС, 30 июля. Апелляционный суд признал бюджет Хакасии на 2021 год недействующим. Правительство Хакасии будет просить о созыве экстренной сессии парламента для рассмотрения проекта нового бюджета, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"В понедельник правительство Хакасии внесет в Верховный совет проект нового закона "О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и будет просить о скорейшем созыве внеочередной сессии для его рассмотрения. Это связано с тем, что в пятницу, 30 июля, 5-й апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил в силе решение Верховного суда Хакасии о признании недействующим закона о республиканском бюджете. С этого момента и до принятия нового закона все государственные платежи в республике приостанавливаются", - сообщили в пресс-службе.

Верховный Совет Хакасии принял бюджет в декабре 2020 года. Его доходы планировались в размере 37,968 млрд рублей, расходы - 42,548 млрд рублей. Дефицит - 19% от налоговых и неналоговых доходов бюджета республики. Согласно Бюджетному кодексу РФ, он должен быть не более 15%. В начале 2021 года прокуратура Хакасии обратилась с иском в суд о признании закона недействительным в связи с превышением предельно допустимого дефицита. В апреле Верховный суд вынес решение и признал закон недействующим.

"В мае была подана апелляция. В июле Верховный совет внес изменение в закон о бюджете, приведя его в соответствие с действующим законодательством. Однако иск прокуратуры был составлен так, что оспаривались не отдельные положения закона, а нормативный акт целиком. Поэтому решение Верховного суда однозначно означало отмену республиканского закона о бюджете несмотря на то, что изменения в него были внесены", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что бюджетный дефицит Хакасия наращивает на протяжении 10 лет. Как следствие, растет государственный долг - республика вынуждена брать кредиты, чтобы покрывать дефицит. Бюджетный кризис невозможно разрешить без участия федерального центра - такова позиция правительства Хакасии, подчеркнули в пресс-службе.