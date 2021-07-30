Минфин не ожидает падения доходов бюджета в случае введения запрета на экспорт бензина

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Обсуждаемая в правительстве идея ввести временный запрет на экспорт бензина не приведет к выпадению доходов бюджета в виде экспортной пошлины на экспорт нефтепродуктов, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Если экспорт бензина сократится, то увеличится поступление акцизов. Потому что, если бензин не идёт на экспорт, то он идет на внутренний рынок, где платится акциз. Поэтому мы не ожидаем в связи с этим каких-то выпадающих доходов", - сказал он.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов говорил, что рассматривает возможность ограничения вывоза бензина из страны, если рост цен на топливо в опте продолжится. Решение может быть принято после 30 июля.

По данным ФТС, нефтяные компании России сократили экспорт бензина в мае 2021 года на 24,9% по сравнению с маем прошлого года - до $235 млн. Объемы снизились на 30,6% - до 407,6 тыс. тонн. При этом в январе - мае 2021 года экспорт снизился на 5,8% - до $1,231 млрд, а объемы - на 18,8%, до 2,489 млн тонн.