Минфин не планирует корректировать демпфер в нефтянке

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Минфин пока не планирует корректировать демпфирующий механизм в нефтяной отрасли, компании с мая получают повышенные выплаты из бюджета, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"На данный момент обращений таких не было. Новые параметры демпфера только вступили в силу. Соответственно сейчас выплаты будут в увеличенном размере, уже начиная с мая. Мы надеемся, что это позволит стабилизировать ситуацию [с доходностью в секторе нефтепереработки]", - сказал он.

Скорректированный демпфер на топливо начал работать в России с 1 мая, несмотря на то что официально закон был утвержден позднее этой даты. В правительстве надеялись, что он позволит улучшить экономику нефтепереработки и удержать динамику цен на бензин в России в пределах инфляции.

В настоящий момент топливный рынок регулируется, в том числе, демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Решение скорректировать демпфер было принято из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть. Так, индикативная цена бензина в формуле демпфера снижена с 1 мая на 4 тыс. рублей по сравнению с действующей ставкой, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года будет снижена на 2,7 тыс. рублей за тонну по сравнению с установленной сейчас в Налоговом кодексе.

Всего из бюджета на выплаты компаниям будет направлено 350 млрд рублей в течение 2021-2023 гг. При этом почти половина этих расходов будет компенсирована за счет увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть. При этом рост НДПИ не окажет существенного влияния на финансово-экономическое положение нефтяных компаний, отмечали ранее в Минэнерго и Минфине.

Льготы нефтяникам

Минфин РФ продолжит оптимизировать льготы в нефтяной отрасли для компенсации сокращения доходов вследствие естественного падения добычи, сказал Сазанов.

"Оптимизация льгот", - ответил он на соответствующий вопрос. По словам Сазанова, в России есть месторождения, где "льготы более чем необходимы для рентабельной добычи, а есть месторождения, где добыча нерентабельна". "Соответственно, - сказал замминистра, - надо искать баланс, сокращая льготы там, где они чрезмерны, и давая льготы там, где это действительно необходимо. И вот за счет этого баланса не допустить существенного сокращения доходов".

Замглавы Минфина уверен, что "в перспективе 10-15 лет компенсировать падение нефтегазовых доходов полностью не получится". "Но не допустить существенного падения будет возможно", - заключил он.

Согласно Энергостратегии, Россия в перспективе до 2024 года может увеличить добычу нефти с 556 млн тонн до 560 млн тонн, но затем ее производство может начать снижаться и достигнуть 555 млн тонн к 2035 году.

Завершение сделки ОПЕК+

Минфин РФ считает нецелесообразным возвращать отмененные с 2021 года льготы для добычи сверхвязкой и высоковязкой нефти до завершения сделки ОПЕК+, в рамках которой Россия ограничивает свою добычу нефти, отметил Сазанов.

"Сделка ОПЕК+ не завершена, вот и ответ. Наша позиция прежняя - пока работает сделка ОПЕК+, возвращать льготы нецелесообразно. Как только мы выйдем из сделки ОПЕК+ - сейчас это конец 2022 года, - тогда мы готовы вернуться к обсуждению этого вопроса", - сказал он. Замминистра добавил, что при этом сами параметры режима налога на дополнительный доход (НДД) для вязкой нефти Минфин готов обсуждать, и "уже осенью начнем это делать с нефтяными компаниями".

Сазанов назвал маловероятной возможность выделить для этого вида нефти отдельную категорию в НДД. "Вряд ли. Мы считаем, что новая категория здесь не нужна. Это такие же традиционные месторождения, вопрос здесь только в том, что расходы капитальные здесь выше, чем у традиционных месторождений. И, возможно, предел по затратам, которые существуют, для месторождений сверхвязкой нефти можно будет повысить. Здесь мы готовы обсуждать", - пояснил он.

По его словам, рассчитывать на то, что новые параметры для вязкой нефти заработают с 2022 года, не стоит. "С 2022 года - точно нет, а с 2023 года - надо смотреть. Зависит от того, закончится сделка ОПЕК+ или нет", - сказал замглавы Минфина.

Соглашение ОПЕК+, по которому российские компании сокращают добычу нефти, действует до конца 2022 года.

Нефтяники лишились льгот при разработке запасов высоко- и сверхвязкой нефти с начала 2021 года, после чего "Лукойл" и "Татнефть" заявили, что их освоение стало убыточным. Позднее Минфин принял решение о том, что стимулы для такой нефти могут заработать в рамках НДД, но только с 2024 года. Однако нефтяники и Минэнерго сообщали, что это слишком отдаленная перспектива, и в течение 2021-2023 гг. компании будут нести от этих проектов убытки, что скажется в том числе на объеме инвестиций.