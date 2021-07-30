Поезд Грозный - Волгоград возобновит курсирование с 8 августа

ТАСС, 30 июля. Прямое железнодорожное сообщение между Грозным и Волгоградом возобновится с 8 августа, сообщила в пятницу служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Курсирование поезда Грозный - Волгоград было временно приостановлено в апреле 2020 года в связи с введенными ограничениями из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

"Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК) с 8 августа возобновляет курсирование поезда № 301/302 Грозный - Волгоград. Маршрут свяжет пять регионов юга страны: Чеченскую республику, Дагестан, Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области", - говорится в сообщении.

Первый состав отправится со станции Грозный 8 августа в 06:25 мск и прибудет в Волгоград на следующий день в 07:34. Из Волгограда поезд начнет курсировать с 9 августа, отправление в 20:55 мск, прибытие в столицу Чеченской республики 10 августа в 21:56. Поезд будет курсировать один раз в четыре дня. Состав сформируют из купейных и плацкартных вагонов, оборудованных системой кондиционирования воздуха и биотуалетами, также предусмотрены места для маломобильных граждан.

В поездах дальнего следования принимаются противоэпидемические меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.