Росстат сформирует ценовую статистику на основе данных системы маркировки

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Росстат будет формировать ценовую статистику на основе данных системы маркировки товаров. Соответствующее соглашение было подписано Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), Росстатом и Минпромторгом РФ, сообщила в пятницу пресс-служба ЦРПТ, выступающего оператором системы маркировки.

"На основе данных системы маркировки ведомство планирует формировать госстатистику по объемам продаваемых товаров в России, проводить мониторинг цен на товары и услуги", - пояснили в пресс-службе.

Данные системы маркировки позволят расширить номенклатуру товаров, а мониторинг ведомства станет более репрезентативным по причине того, что маркировка даст возможность отслеживать цены в любых торговых точках страны.

"На основе системы маркировки можно более детально формировать аналитические отчеты, основанные на ценах, а также объемах произведенных и промаркированных товаров в России - сейчас это табак, лекарства, молочная продукция, одежда, обувь, парфюм, шины и фотоаппараты. В системе собрана вся информация о производителях, сроках годности, а также цене в разных торговых точках", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова.