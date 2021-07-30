АТОР просит власти возобновить чартерные авиаперевозки в Египет

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила главу Оперштаба правительства вице-премьера Татьяну Голикову рассмотреть вопрос о возможности возобновить чартерные авиаперевозки в Египет. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

Что известно о возобновлении рейсов на курорты Египта

"АТОР обратилась к главе Оперштаба правительства РФ вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть восстановление чартерных авиаперевозок на курорты Египта", - отмечается в сообщении.

В ассоциации отметили, что АТОР понимает и поддерживает принимаемые оперштабом меры борьбы с новой коронавирусной инфекцией, от которых зависит жизнь и здоровье россиян. Однако сложившаяся эпидемиологическая ситуация в мире и связанное с этим существенное сокращение популярных у российских граждан туристических направлений не позволяет туроператорам формировать туристские продукты в объеме, способном удовлетворить потребительский спрос.

В частности, на таком популярном направлении, как Египет, разрешено только регулярное авиасообщение, которое выполняется одним авиаперевозчиком. По мнению АТОР, это существенно ограничивает объем перевозки и снижает возможности туроператоров по выполнению обязательств перед потребителями.

В связи с этим АТОР просит оперштаб рассмотреть возможность расширения полетных программ из России в Египет и возобновления чартерного авиасообщения из российских городов на египетские курорты. "Данное решение позволит туроператорским компаниям в условиях ограниченного предложения формировать конкурентоспособный туристский продукт, отвечающий запросам российских граждан", - подчеркивается в письме АТОР.

В ассоциации добавили, что с предложением возобновить чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх к главе правительства Михаилу Мишустину также обратился Российский союз туриндустрии (РСТ).