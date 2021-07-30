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Пандемия COVID-19

В РФПИ заявили, что комбинация AstraZeneca и "Спутника V" не показала "побочки"

Первое в мире исследование комбинации препаратов провели в Азербайджане, отметили в фонде
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Исследование комбинации вакцины компании AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" в Азербайджане показывает отсутствие серьезных побочных явлений и случаев заболевания после вакцинации, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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"Первое в мире исследование комбинации вакцины компании AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" (препарат "Спутник Лайт") в Азербайджане демонстрирует отсутствие серьезных побочных явлений и случаев заболевания после вакцинации против коронавируса", - отмечается в сообщении.

В августе 2021 года РФПИ и партнеры опубликуют первые данные по иммуногенности комбинированного применения вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" в Республике Азербайджан.

Исследования безопасности и иммуногенности комбинации вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" в Азербайджане начались в феврале 2021 года, на сегодняшний день вакцинированы 50 добровольцев, набор в клиническое исследование продолжается.

Клиническое исследование комбинации вакцин осуществляется в рамках глобальной программы сразу в нескольких странах. Осуществляется вакцинация добровольцев в Объединенных Арабских Эмиратах, получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.

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