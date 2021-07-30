Более 20 соглашений подписали на KazanSummit

КАЗАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Более 20 соглашений подписано на площадке международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021".

Так, на полях саммита правительство Республики Татарстан и АО "Русатом Хэлскеа" подписали соглашение по созданию многофункционального центра облучения для радиационной обработки медицинских изделий. "Сумма инвестиций - 300 млн рублей. Многоцелевые центры облучения - это наша целевая задача. Здесь [в Казани] все очень логично сложилось, огромный производственный парк, который должен способствовать развитию промышленного производства изделий", - сказала ТАСС директор АО "Русатом Хэлскеа" Наталья Комарова, которая подписывала соглашение о строительстве центра стерилизации медицинских изделий.

Был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между Агентством инвестиционного развития (АИР) Татарстана с Исламской торгово-промышленной палатой (ТПП), Организационным комитетом Всемирного халяль саммита и Ежегодным инвестиционным собранием AIM. Также соглашение об укреплении экономического сотрудничества в области торговли, инвестиционных технологий, инноваций, франчайзинга подписали Торгово-промышленные палаты Бахрейна и Татарстана, ТПП Ульяновской области и Республики Казахстан.

KazanSummit проходит с 28 по 30 июля, в заключительный день участникам мероприятия предложены три экскурсии по Татарстану: на остров-град Свияжск, в Древний Болгар и обзорная экскурсия по Казани.

Что обсуждали на KazanSummit 2021

Всего на саммите прошло более 90 круглых столов. Ключевыми темами деловой программы стали партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции.

"В деловой программе саммита приняли участие представители 64 стран и 38 регионов России", - сообщили в пресс-службе АИР Татарстана.

Среди почетных гостей саммита министр экономического развития России Максим Решетников, министр торговли Турции Мехмет Муш, государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани Ахмед аль Зайюди, министр инвестиций Киргизии Шыкмаматов Алмамбет, председатель Торгово-промышленной палаты Бахрейна Самир Абдулла Ахмед Насс.

На одном из круглых столов Мехмет Муш предлагал в рамках KazanSummit договориться о стандартизации халяльных товаров. А власти Татарстана заявляли, что рассчитывают увеличить объем экспорта продуктов питания в 2021 году на 7%, в том числе за счет наращивания темпов производства халяльной продукции. Также о заинтересованности арабских стран в использовании российской вакцины, благодаря ее соответствию стандартам "халяль", заявил первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) Рушан Аббясов.

Помимо стандартов "халяль" на саммите обсуждалось укрепление связей между Россией и Организацией исламского сотрудничества. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выступая на одном из круглых столов саммита, заявил, что потенциал межрегионального сотрудничества субъектов РФ с исламскими странами велик, но пока до конца не реализован. Также во время мероприятия стало известно, что заседание российско-сирийской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству планируется провести в августе в Сирии.

На итоговой пленарной сессии Минниханов заявил, что объем активов исламской экономики в сумме должен увеличиться к 2024 году с $2,9 трлн до $3,7 трлн. На этой же сессии зачитали обращения президента Турции Тайипа Эрдогана, где он отметил успехи Татарстана в области производства халяльной продукции высокого качества. Также к участникам саммита по видеосвязи обратилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заявила, что Россия ярко демонстрирует огромный потенциал совместного проживания в мире и согласии представителей разных религий и культур и заинтересована в более тесном сотрудничестве со странами исламского мира.

Выставка Russia Halal Expo’21

В рамках саммита была организована крупнейшая в России и единственная в ПФО выставка "Халяль" индустрии Russia Halal Expo’21, которая позволила производителям России, стран СНГ и дальнего зарубежья представить свои услуги и продукцию "халяль". Первыми выставку осмотрели Решетников и Минниханов.

В этом году продукцию и услуги представили более 100 экспонентов. Категории самые разные: продовольствие, медицина, фармацевтика, косметика, одежда, украшения, сфера туризма, ИТ, финансы и др.

Помимо российских компаний стенды организовали представители Турции, Индонезии, Бахрейна, ОАЭ, Саудовской Аравии, Киргизии, Казахстана и Азербайджана. Также на площадке Russia Halal Expo организованы мастер-классы, в частности, по татарской кулинарии и завязыванию платка.

О KazanSummit

Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit" в Татарстане проводится 12 лет, только в 2020 году его пришлось отменить из-за пандемии коронавирусной инфекции. Впервые саммит прошел в 2009 году, приняв 250 участников, а в 2019 году мероприятие посетили более 3,5 тыс. делегатов.

Организаторы главной целью KazanSummit обозначили налаживание сотрудничества и поддержание диалога между Россией и странами - участницами Организации исламского сотрудничества в экономической, политической и культурной сферах.

Среди традиционных мероприятий саммита прошли форум молодых предпринимателей стран ОИС, Sbertalk, показ моды Modest Fashion Show, форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества.