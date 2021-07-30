"Белавиа" увеличит количество рейсов из Минска в Москву и обратно

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 1 августа вдвое увеличивает количество рейсов между Минском и Москвой. Об этом сообщила в пятницу ее пресс-служба.

"С 1 августа "Белавиа" увеличивает количество рейсов по маршруту Минск - Москва - Минск. Количество выполняемых рейсов увеличится с 10 до 20 раз в неделю. Авиакомпания будет выполнять 10 рейсов в аэропорт Домодедово и 10 рейсов в аэропорт Шереметьево", - говорится в сообщении, размещенном на сайте авиакомпании.

После произошедшего в мае инцидента с самолетом ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика. Белорусские власти заявили, что на фоне закрытия воздушного пространства ряда западных стран для Белоруссии "Белавиа" постарается компенсировать это увеличением полетов в СНГ, особенно в РФ. Ранее сообщалось, что с 7 августа "Белавиа" возобновит регулярное авиасообщение с Сочи, а с 8 августа - с Краснодаром.