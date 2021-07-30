Приангарье попросило Минпромторг поддержать проект по расширению производства кислорода

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым попросил оказать поддержку иркутскому производителю медицинского кислорода. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"На встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, которая состоялась в Иркутске в рамках визита в регион председателя правительства России Михаила Мишустина, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился с просьбой поддержать проект по расширению действующих мощностей по производству кислорода для медицинских целей", - говорится в сообщении.

Кобзев попросил рассмотреть возможность продолжения программы заемного финансирования "Противоэпидемические проекты" Фонда развития промышленности (ФРП), а также предоставления субсидии производителю кислорода для погашения части займа ФРП в случае успешной реализации проекта.

В Иркутской области работает только один производитель, который выпускает медицинский кислород в промышленных масштабах. Объем собственного производства в регионе не превышает 16 тонн в сутки, тогда как медучреждениям в настоящее время в условиях пандемии требуется 28 тонн ежесуточно. Недостающий объем приходится завозить из других регионов. В связи с ростом транспортных расходов увеличивается стоимость кислорода.

Иркутский производитель готов реализовать инвестиционный проект по модернизации предприятия и увеличить мощности до 40 тонн в сутки.