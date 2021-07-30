Власти Москвы выделили 5 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Власти Москвы выделили 5 млрд рублей на субсидии и льготные кредиты малому и среднему бизнесу. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Из бюджета города Москвы выделен 1 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу для борьбы с распространением COVID-19 в 2021 году. Постановление по данному вопросу подписал мэр Сергей Собянин. <…> Из бюджета города Москвы выделено 4 млрд рублей на льготные кредиты малому и среднему бизнесу. Постановление по данному вопросу подписал мэр столицы", - сказали в пресс-службе.

Речь идет о субсидиях на компенсацию затрат на мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции (не более 15 тыс. рублей на организацию или ИП) и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (не более 6,5 тыс. рублей на 1 сотрудника). Также в рамках программы предприятия МСП, осуществляющие деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, могут получить кредит с максимальной ставкой для заемщика 7%. Размер компенсации по недополученным доходам банка составляет до 8%.

"Субсидии смогут получить предприятия общественного питания и других пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей, перечень которых определит департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Получатели субсидий обязаны выполнять требование главного государственного санитарного врача по Москве о проведении обязательной вакцинации персонала, а также соблюдать ограничения, установленные соответствующим указом мэра Москвы. Заявку на получение субсидии нужно будет направить в департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, это можно сделать с 1 сентября 2021 года", - уточнили в пресс-службе.

Там также отметили, что по просьбам бизнес-сообщества правительством Москвы принято решение о продлении до 31 декабря 2021 года программы предоставления льготных "стабилизационных" кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса. "Кредиты выдаются на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Максимальный размер кредита был увеличен до 100 млн рублей, а срок субсидирования процентной ставки - до 24 месяцев. В 2020-2021 годах в рамках указанной программы льготные кредиты на сумму свыше 132 млрд рублей получили более 18 тыс. компаний из различных отраслей, в которых работают порядка 127 тыс. человек", - отметили в мэрии.