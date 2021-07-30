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ЦБ может разрешить неквалифицированным инвесторам операции с токенами на "голубые фишки"

В Банке России считают, что риск по таким инструментам сопоставим с риском по ЦФА

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Банк России может разрешить неквалифицированным инвесторам покупать цифровые финансовые активы (ЦФА), стоимость которых привязана к цене наиболее ликвидных акций российских компаний или так называемых "голубых фишек". Об этом говорится в проекте указания регулятора.

В ЦБ считают, что риск по таким инструментам сопоставим с риском по ЦФА, привязанным к стоимости драгоценных металлов, что позволяет допустить их к использованию неквалифицированными инвесторами.

Помимо этого, предлагаемые регулятором изменения позволят компаниям использовать ЦФА в инвестиционных программах и для мотивации сотрудников, не создавая при этом рисков, связанных с осуществлением прав участия владельцев цифровых финансовых активов в корпоративном управлении.

Возможность выпускать свои цифровые активы и обменивать их на другие подобные разрешает закон "О цифровых финансовых активах", который принят Госдумой в июле 2020 года и вступил в силу в январе 2021 года. Организовать выпуск, куплю-продажу, а также учет цифровых активов будет возможно в рамках специальных информационных систем, которые должны соответствовать российскому законодательству и быть включены в соответствующий реестр Банка России.

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