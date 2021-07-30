Работу Samsung Pay могут запретить в России из-за дела о нарушении патентных прав

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял решение о запрете функционирования на территории РФ платежного сервиса Samsung Pay по иску швейцарской компании "Сквин СА" о нарушении патентных прав. Компания Samsung и ее российское представительство могут обжаловать данное решение в течение месяца со дня его принятия, говорится в документах, размещенных в картотеке арбитражных дел.

"ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" является ответственным за функционирование системы мобильных платежей "Samsung Рау" на территории Российской Федерации и осуществляет применение способа, в котором используется изобретение по патенту РФ № 2686003, в том числе путем совершения действий в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ, которому присущи все признаки изобретения по патенту", - говорится в решении суда от 27 июля 2021 года.

Данный патент описывает изобретение, используемое для "проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца". В документе сообщается, что факт нарушения исключительных прав "Сквин СА" на изобретение по патенту был подтвержден материалами дела, в связи с чем суд вынес решение о запрете "Самсунг Электроникс Рус Компани" на использование продукции, включающей в себя платежный сервис "Samsung Рау".

Как сообщает газета "Коммерсантъ", в Samsung изучают документы, связанные с разбирательством. "Никаких изменений в оперативной деятельности Samsung в настоящий момент не планируется", - приводит издание комментарий корейской компании.