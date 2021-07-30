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"Герофарм" ожидает регистрацию вакцины "Эпиваккорона" в других странах в августе-сентябре

Сейчас ведутся переговоры с министерствами здравоохранения нескольких стран, сообщили в компании

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Производитель вакцины от нового коронавируса - компания "Герофарм" - ожидает ее регистрацию в других странах в августе - сентябре 2021 года. Об этом журналистам сообщил в пятницу генеральный директор компании Пётр Родионов.

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"В августе-сентябре, я думаю, первые международные регистрации вакцины "Эпиваккорона" в других странах, помимо Российской Федерации, появятся", - сказал он.

По словам Родионова, сейчас ведутся переговоры с министерствами здравоохранения нескольких стран о возможной регистрации вакцины. Однако пока конкретные страны он не стал называть.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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