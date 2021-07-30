В Крыму рассчитывают завершить год без отставаний по ФЦП развития региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают нагнать отставание на 10% по объектам федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона и завершить 2021 год без отставаний, сообщил журналистам в пятницу глава республики Сергей Аксенов.

"В этом году мы реализуем 320 мероприятий. Отставание по 30 объектам - только в 10% случаев. Но в общем, с точки зрения технологий и подходов к стройке мы видим, что все нагоним в течение двух месяцев. Отставаний по этому году не будет", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что общий объем средств по ФЦП составит около 38 млрд рублей.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. С учетом последних корректировок она продлена до 2025 года, объем финансирования увеличен до 1,37 трлн рублей. В рамках ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".