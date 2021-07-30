S&P: прибыль российских банков в 2021 году может вырасти до около 2-2,2 трлн рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Прибыль российских банков может вырасти до около 2-2,2 трлн рублей в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы международного рейтингового агентства S&P.

"Чистый доход банковского сектора в 2021 году может быть на 30% выше, чем ожидалось ранее, и достигнет около 2,0-2,2 трлн рублей в 2021 году (около $30 млрд)", - говорится в пресс-релизе.

Улучшение показателей банковской системы обусловлено ускоренной нормализацией монетарной политики в России в 2021 году, восстановлением российской экономики и более высокими темпами кредитования. Негативное влияние пандемии на банковский сектор в России, как и в таких странах, как Бразилия, Индонезия, ЮАР, Германия и Италия, будет небольшим, полагают аналитики.

Российские банки в два раза нарастили чистую прибыль в I половине 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, прибыль составила около 1,2 трлн рублей в соответствии с данными по общепринятым принципам бухгалтерского учета в России. На долю Сбербанка и ВТБ приходится около 60-65% чистой прибыли всего сектора (около 800 млрд рублей)

Что касается восстановления внутреннего спроса после пандемии, то в первом полугодии 2021 г. оно происходило быстрее, чем ожидали аналитики агентства. По прогнозам S&P, темпы роста ВВП в России составят 3,7% в 2021 году. Восстановление роста экономики поддержат более высокие темпы потребительского кредитования, дополнительные бюджетные расходы в преддверии парламентских выборов в сентябре, а также восстановление добычи нефти.