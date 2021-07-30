Хуснуллин призвал равномерно загружать отели на юге России в течение всего года

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Общей проблемой для всех субъектов Южного федерального округа является сезонность. В курортных регионах нужно обеспечить равномерную загрузку отелей и гостиниц, а также развивать другие виды бизнеса, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Надо, чтобы загрузка была равномерной в течение года, для Крыма очень важно - летом большой сезон, а зимой работы нет. Надо загрузку отелей смотреть, какие-то виды бизнеса развивать, чтобы загрузка была равномерной", - сказал он.

По словам вице-премьера, у регионов Южного федерального округа есть общие проблемы, которые вызывает сезонность, связанная со сферой туризма. "Много туристов, бывает, приезжают. Это дает большую нагрузку на инженерную инфраструктуру, дорожное строительство", - добавил Хуснуллин.

Во время ежегодной прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что цены на российских курортах, прежде всего на Юге, растут из-за перегрузки инфраструктуры. К этому, по его словам, привела неопределенность с правилами посещения зарубежных туристических направлений.