Reuters: регулятор США перестал регистрировать заявки компаний из КНР на IPO

ТАСС, 30 июля. Комиссия по ценным бумагам и биржам США перестала обрабатывать заявки китайских компаний на проведение IPO и других операций по продаже ценных бумаг. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

Во вторник член комиссии Эллисон Ли заявила, что фирмы из КНР, зарегистрированные на американских биржах, должны уведомлять инвесторов о рисках вмешательства в их дела китайского правительства. По данным источников Reuters, регистрация IPO китайских компаний возобновится, когда регулятор издаст инструкцию о порядке таких уведомлений.

30 июня торговать акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже начала китайская платформа для вызова такси DiDi Chuxing. После этого Управление по вопросам киберпространства КНР начало проверку в отношении компании и распорядилось, чтобы она удалила свое приложение из онлайн-магазинов в связи с незаконным сбором конфиденциальной информации пользователей.