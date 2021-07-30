Размер комфортного для выплаты ипотеки семейного дохода вырос в июне до 78,2 тыс. рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Размер комфортного для обслуживания ипотеки семейного дохода вырос в июне по сравнению с декабрем 2020 года на 11,3%, составив 78,2 тыс. руб., говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй.

Показатель отражает предельное отношение ежемесячных ипотечных платежей домохозяйства к ежемесячным денежным поступлениям. Комфортным считается соотношение платежей к доходам на уровне 1/3.

"С начала года средний размер рекомендованного семейного дохода российского заемщика, комфортного для обслуживания ипотеки, существенно увеличился. В наибольшей степени на показатель повлиял рост среднего чека ипотечного кредита, обусловленный увеличением стоимости квадратного метра", - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу бюро Алексея Волкова. По его словам, рост доходов населения не компенсировал удорожание жилья.

В июне самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода среди 30 регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля зафиксирован в Москве (168,7 тыс. рублей), Московской области (122,7 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (105,5 тыс. рублей), Приморском (92,4 тыс. рублей) и Хабаровском (91,3 тыс. рублей) краях.

Наибольший рост показателя продемонстрировали Ставропольский край (+24,6%), а также Челябинская (+20,0%), Омская (+19,8%) области.