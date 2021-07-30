Кабмин выделит более 2 млрд рублей на обеспечение надежной подачи питьевой воды в Крыму

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Правительство России выделит более 2 млрд рублей на ремонт водоводов в Крыму для обеспечения надежной подачи питьевой воды. Об этом в пятницу на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"В ускоренном порядке продолжатся работы по обновлению коммунальной инфраструктуры в Крыму. На реконструкцию и капитальный ремонт водоводов выделим свыше 2 млрд рублей", - сказал глава правительства. Он рассчитывает, что "это позволит в короткие сроки обеспечить надежную подачу питьевой воды жителям ряда районов Республики Крым".

Мишустин предложил рассмотреть и другие документы, направленные на дальнейшее развитие Крыма и Севастополя. Так, сообщил он, планируется направить "еще около 2 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета Севастополя". "Средства пойдут в том числе на оплату труда работников здравоохранения и ряд других необходимых расходов", - уточнил глава кабинета министров.

"Также усовершенствуем условия работы свободной экономической зоны, которая действует на этих территориях. Увеличим минимальный порог капиталовложений, необходимый для реализации инвестиционного проекта на территории свободной экономической зоны в этих регионах", - отметил Мишустин. По его словам, такой минимальный порог для малого и среднего бизнеса составит не менее 6 млн рублей, для остальных - 60 млн рублей в первые три года работы. "Также введем обязательный мониторинг выполнения предпринимателями условий договора", - добавил премьер.

По его оценке, "эти шаги позволят привлечь в регионы более крупные инвестиции, повысить оперативность принятия решений по приоритетам развития и будут способствовать достижению целей и задач, которые содержатся в государственной программе социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя".