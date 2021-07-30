Дальневосточная компания откроет регулярные рейсы во второй половине августа

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Единая дальневосточная авиакомпания начнет выполнять регулярные рейсы по субсидируемым маршрутам во второй половине августа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу на заседании кабмина.

Открывая мероприятие, он подвел итоги своей рабочей поездки на Дальний Восток и в Сибирь.

"В Южно-Сахалинске подробно говорили о работе Единой дальневосточной авиакомпании. В прошедший понедельник уже прошли пробные полеты. Регулярные рейсы должны начаться по субсидируемым маршрутам во второй половине августа", - отметил Мишустин.

Он обратил внимание на то, что парк авиаперевозчика будет расширяться, причем прежде всего за счет отечественных самолетов.

Глава кабмина отметил, что во время всей поездки делегация общалась с местными жителями. "На Итурупе встретились с представителями рыбопромышленных предприятий, обсудили идею создания на Курильских островах особого налогового режима, а также меры, необходимые для поддержки производителей", - рассказал он.

Мишустин также упомянул о посещении еще двух регионов - Хабаровского края и Иркутской области. "В Комсомольске-на-Амуре и Иркутске мы посмотрели авиазаводы, которые производят такие современные машины. Посетили также Амурский судостроительный завод - одно из крупнейших предприятий отрасли", - добавил глава правительства.