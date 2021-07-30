Вучич поблагодарил Россию за вклад в газовую инфраструктуру Сербии

БЕЛГРАД, 30 июля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич выразил благодарность России за вклад в развитие газовой инфраструктуры в республике. Выступление сербского лидера с места строительства компрессорной станции в районе города Велика-Плана транслировало агентство Tanjug.

"Этот проект имеет исключительную важность, и я благодарю сербские и российские компании за их работу, которая велась в сложных условиях", - заявил Вучич. Он также отметил, что гордится участием в строительстве специалистов со всего мира, в том числе из России. В ходе своего выступления сербский лидер подчеркнул, что этот проект крайне важен для энергетической безопасности страны, который, наряду с продовольственной и финансовой стабильностью, будет ключевым в ближайшие 20 лет.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, который совместно с президентом Вучичем принял участие в церемонии завершения строительно-монтажных работ на компрессорной станции "Велика-Плана", также выразил признательность российским и сербским специалистам за высокопрофессиональную и результативную работу и пожелал им дальнейших успехов.

4 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт начнет осуществлять закупки газа через сербское направление до конца года. Ранее власти Венгрии и российская компания "Газпром" в рамках Петербургского международного экономического форума достигли предварительного соглашения о поставках газа сроком на 15 лет. Сделка может вступить в силу 1 октября, когда закончится действие старой договоренности. В июне прошлого года Венгрия договорилась с "Газпромом" о поставках с октября 2020 года по октябрь 2021 года 4,2 млрд куб. м газа.

1 января сербский президент Александар Вучич дал старт работе газопровода "Балканский поток" в своей стране, после чего туда начал поступать природный газ из России. Он сообщил, что цена газа из нового трубопровода составит $155 за 1 тыс. куб. м, тогда как ранее такой же объем обходился Белграду в $240.

Пролегающий по территории Сербии участок является продолжением одной из двух веток открытого 8 января 2020 года "Турецкого потока", по которой российский газ должен поступать в Турцию, а затем в Болгарию, Сербию и Венгрию. Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд куб. м в год.