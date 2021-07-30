Эксперт считает, что инициативы по реализации наццелей усовершенствуют нацпроекты

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Разработка инициатив по реализации национальных целей может обеспечить существенные новации в экономической политике, считает директор Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Юрий Симачев. По мнению эксперта, инициативы не подменяют мероприятия нацпроектов, а дополняют и совершенствуют их.

19 июля премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на Совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, заявил, что правительство выбрало 42 новые инициативы по реализации национальных целей развития России. По словам председателя правительства, они могут стать частью единого плана достижения национальных целей.

"Разработка инициатив стала попыткой обеспечить существенные новации в экономической политике. Они не подменяют мероприятия нацпроектов, а дополняют и совершенствуют их. После обсуждения множества предложений из 250 инициатив осталось 42. Все ли они действительно прорывные? Скорее всего, нет, но среди них точно есть те, которые предлагают нетривиальные решения. В связи с этим хотел бы обратить внимание на блок "Технологический рывок", включающий 15 стратегических инициатив", - сказал Симачев ТАСС.

По мнению эксперта, сегодня сформировалось "окно возможностей" для изменений. "С одной стороны, для лиц, принимающих решения, очевидным стало то, что оптимизация существующих подходов к формированию политики экономического роста уже не дают должного эффекта, а кроме того, слабо вдохновляет и мотивирует различных акторов к развитию. С другой стороны, кризис, связанный с пандемией COVID-19, "подсветил" слабые места в экономике и подтолкнул к переосмыслению содержания отдельных нацпроектов", - сказал он.