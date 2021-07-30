В Якутии поддержат предпринимателей в сфере народных промыслов

ЯКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Якутии запустили услугу продвижения продукции народных художественных промыслов, сообщила в пятницу ТАСС министр предпринимательства, торговли и туризма республики Ирина Высоких.

"В этом году мы разработали комплексные услуги для успешного развития бизнеса. Среди этих услуг - продвижение продукции народных художественных промыслов. Поддержку получат не менее 25 субъектов МСП", - сказала Высоких.

Комплексная услуга включает в себя разработку брендбука, изготовление рекламно-полиграфической и упаковочной продукции и SMM-продвижение. "Благодаря этой поддержке предприниматели смогут выстроить свои отношения с рекламными компаниями, партнерами и целевой аудиторией, оптимизировать расходы на продвижение, расширить рынки сбыта - выйти на российский и зарубежный рынок", - добавила Высоких. Она отметила, что в данный момент идет прием заявок для участия в конкурсе для получения услуги. Заявки ожидают до 11 августа.

"Мы уделяем особое внимание сохранению, развитию и пропаганде народных художественных промыслов, которые являются неотъемлемой частью культурного наследия и традиций народного искусства республики. Народные художественные промыслы, безусловно, способствуют развитию туристической отрасли в регионе, которой сегодня уделяется особое внимание", - сказала Высоких. Так, предприниматели, занятые в этой сфере, могут получить микрозаем под 6% на сумму до 5 млн рублей в региональном фонде развития предпринимательства.

В данный момент для поддержки якутских предпринимателей, работающих в сфере народных художественных промыслов, работает единая торговая площадка "Сделано в Якутии" - маркетплейс, где представлены товары, произведенные в республике. Также на полках магазинов продаются товары под брендом "Сделано в Якутии".

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией потребовала пересмотра некоторых его составляющих. Обновленный нацпроект ориентирован на сопровождение бизнеса на всех этапах развития - от самозанятых до средних компаний.