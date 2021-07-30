В Мурманске открыли первый в России завод по производству кабелей для ВОЛС

МУРМАНСК, 30 июля. /ТАСС/. Первый в России завод по производству кабелей для трансарктической волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) начал работу в Мурманской области, сообщили в пятницу в министерстве информационной политики региона. Стартовой точкой проекта ВОЛС станет поселок Териберка на берегу Баренцева моря, конечной - Владивосток, линия пройдет через Амдерму, Диксон, Тикси, Певек, Анадырь, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск.

"В Мурманске запущен завод по производству оптоволоконного кабеля для трансарктической линии связи. Основная функция предприятия - производство оптоволоконного кабеля для проекта строительства трансарктической магистральной подводной линии связи Мурманск - Владивосток", - говорится в сообщении.

Как отметил на открытии завода кабельной продукции АО "Управление перспективных технологий" губернатор Мурманской области Андрей Чибис, "Полярный экспресс" - уникальный проект для Арктики, всего мира и нашей страны. "Ключевое производство такого специального кабеля сегодня запущено у нас в Мурманске. Сам проект - это более 12,5 тыс. км оптоволоконного кабеля, обеспечивающего связь между Мурманском и Владивостоком", - сказал он, добавив, что производство создаст дополнительные 300 рабочих мест для жителей региона.

По словам гендиректора завода Алексея Стрельченко, в настоящий момент планируется установить первую очередь кабеля - это порядка 150 км в месяц. "Соответственно, в год около 2 000 км. Далее мы хотим дойти до 3 000 км кабеля в год", - отметил он.

Проект трансарктической подводной оптоволоконной линии связи под названием "Полярный экспресс" предполагает прокладку 12 650 км кабеля из шести пар оптических волокон пропускной способностью до 104 Тб/с. Для прокладки линии будет использован целый флот кабельных, вспомогательных и научно-исследовательских судов. Срок реализации проекта - 2026 год.

Кратчайшая оптоволоконная линия между Европой и Азией станет альтернативой спутниковой связи в северных широтах, обеспечит надежную и доступную связь и быстрый интернет в российской Арктике. "Полярный экспресс" призван обеспечить цифровую составляющую развития Северного морского пути, его портовой инфраструктуры, а также нефтегазовых и экологических проектов в Арктике. Проект был анонсирован на выставке "Транспорт России" в ноябре прошлого года и реализуется по заказу Минтранса РФ при поддержке Росморречфлота, Росморпорта и ФГУП "Морсвязьспутник".