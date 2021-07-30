Новак допустил увеличение добычи нефти в России до 11,5 млн б/с в рамках ОПЕК+

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Россия в рамках смягчающей политики ОПЕК+ сможет достичь добычи нефти в 11,5 млн б/с к февралю 2023 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах российско-турецкой межправкомиссии.

Он подтвердил, что к маю 2022 года Россия сможет достичь докризисного уровня добычи в 10,5 млн б/с, если сохранится решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти на 0,4 млн б/с в месяц.

"С 1 мая [2022 года] будет потолок в 11,5 млн б/с (по новым условиям сделки Россия получила базовый уровень добычи в 11,5 млн б/с с мая 2022 года - прим. ТАСС). Это перспективный потолок, к которому мы будем также двигаться исходя из графика, который у нас есть. Тогда мы на 11,5 млн б/с выйдем через 10 месяцев после 1 мая 2022 года", - сказал Новак.

При этом он добавил, что Россия будет "смотреть на ситуацию на рынке, будет ли баланс спроса и предложения к тому времени".

Россия достигала добычу нефти в 11,6 млн б/с в 2019 году, это был рекордный показатель. Однако здесь учтен и газовый конденсат, который из сделки ОПЕК+ исключен.