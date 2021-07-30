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Эксперт считает, что развитие туринфраструктуры Камчатки увеличит ее ВРП на 50 млрд рублей

По мнению директора ФАНУ "Востокгосплан" Михаила Кузнецова, региону требуется не менее 16 новых гостиниц

ТАСС, 30 июля. Объем валового регионального продукта Камчатки может быть увеличен на 50 млрд рублей за счет привлечения туристов после завершения реконструкции аэропорта в 2023 году при должном развитии инфраструктуры. Об этом сообщил в пятницу директор ФАНУ "Востокгосплан" Михаил Кузнецов, представляя данные макроэкономического исследования отрасли в регионе.

Объем валового регионального продукта Камчатки, согласно информации на сайте правительства региона, в 2020 году составил 259,2 млрд рублей.

"Такая точка перегиба - это открытие аэропорта в 2023 году. Это позволит нарастить объем туристического трафика до 800 тыс. и до миллиона, но при условии - места размещения. С учетом всех мультипликаторов до 50 млрд потенциал роста валового регионального продукта от туризма и связанных с туризмом отраслей с соответствующим ростом налоговых поступлений", - сказал Кузнецов на инвестиционном дне Камчатского края.

По его словам, чтобы получить такой прирост к ВРП, в ближайшие годы в регионе нужно открыть не менее 16 гостиниц.

Проект модернизации главного аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово) предусматривает строительство нового четырехэтажного пассажирского терминала внутренних и международных рейсов площадью около 45 тыс. кв. м, оснащенного четырьмя телескопическими трапами. В состав аэровокзального комплекса также войдут гостиница на 131 номер и деловой центр общей площадью более 14 тыс. кв. м. Около 2,3 млрд рублей будет предусмотрено в федеральном бюджете на строительство перрона для нового аэропорта.

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РоссияКамчатский край
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