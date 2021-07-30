Россельхознадзор разрешил ввоз кормов еще с трех предприятий Германии

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор разрешил ввоз кормов с трех предприятий Германии, расширив перечень допущенных в целом к поставкам этой продукции компаний до 62. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор скорректировал размещенный ранее список зарубежных предприятий, которым на три месяца разрешается ввоз в Россию кормовой продукции. Перечень пополнился тремя немецкими производителями кормовых добавок: компанией "Novus Deutschland" (добавка "Активат WD MAX") "AlzChem Trostberg" ("КреАМИНО") и "MinAscent Leuna Production" (Селиссео 2% Se)", - отмечается в сообщении.

Кроме того, расширена номенклатура кормовых добавок, которые могут ввозить немецкие предприятия "BASF SE" (добавка "Лукантин Желтый 10% NXT") и "MIAVIT GmbH" ("Миа-Вит L-Аскорбат-2-фосфат"). В ведомстве отметили, что поступающие в Россию подконтрольные товары будут подвергаться усиленному лабораторному мониторингу.

Таким образом возобновлена сертификация продукции 62 компаний: 39 производителей кормов и кормовых добавок из Германии, 17 производителей - из Нидерландов, четырех - из Испании и двух - из Канады. Ограничения на экспорт в Россию кормов и кормовых добавок из нескольких иностранных государств были введены Россельхознадзором по причине серьезного снижения уровня государственного контроля за продукцией, отправляемой в Россию.