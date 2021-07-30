Производство аквакультуры в РФ в I полугодии выросло на 25%

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Производство аквакультуры в России в первом полугодии 2021 года выросло на 25% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 211 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"Объем производства продукции товарной аквакультуры в России в первом полугодии 2021 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 211 тыс. тонн", - отмечается в сообщении.

По оперативным данным Росрыболовства, основной объем рыбы и других гидробионтов выращен предприятиями Северо-Западного федерального округа, где показатель увеличился на 62% - до 71,7 тыс. тонн. В Дальневосточном округе производство выросло на 19% - до 54,6 тыс. тонн. В тройку лидеров входит Южный федеральный округ: здесь за два квартала выращено 53,2 тыс. тонн рыбоводной продукции, что на 16% больше аналогичного показателя прошлого года.

В Центральном федеральном округе объем производства продукции аквакультуры увеличился на 15% и составил 9,9 тыс. тонн, в Приволжском - на 18%, до 4,5 тыс. тонн, Сибирском - на 40%, до 1,9 тыс. тонн. В Уральском федеральном округе показатель сохранился на уровне прошлого года - около 3 тыс. тонн, в Северо-Кавказском федеральном округе - снизился на 20%, до 12,3 тыс. тонн.

Среди регионов, где выращено больше всего продукции: Приморский край - 54,5 тыс. тонн, Мурманская область - 48,3 тыс. тонн, Ростовская область - 17 тыс. тонн, Краснодарский край - 16,5 тыс. тонн, Астраханская область - 14,9 тыс. тонн и Республика Карелия - 14 тыс. тонн.

Как напомнили в Росрыболовстве, в 2020 году производство продукции товарной аквакультуры увеличилось на 14% по сравнению с предыдущим годом - до 329 тыс. тонн, а за последние 10 лет объем вырос вдвое.