WhatsApp грозит штраф до 6 млн рублей за отказ локализовать данные в России

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Мессенджер WhatsApp могут оштрафовать на 6 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в РФ. Об этом ТАСС сообщили в 422-м мировом судебном участке Таганского района Москвы, куда поступил соответствующий протокол.

"В суд поступил протокол в отношении WhatsApp, составленный по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных предусмотренной законодательством РФ обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ). Максимальное наказание по данной статье - штраф в размере 6 млн рублей", - сказали в суде.

Там добавили, что дата заседания по этому делу пока не назначена.

Днем ранее Мировой суд в Москве оштрафовал на 3 млн рублей компанию Google за отказ локализовать данные своих пользователей в России. Наказание за отказ локализовать базы данных российских пользователей стало для компании первым. Ранее суд штрафовал Google за отказ удалить запрещенную информацию.

В Роскомнадзоре сообщали, что Google, Facebook, Twitter и другие соцсети не локализовали базы персональных данных российских пользователей к 1 июля 2021 года. Ведомством был составлен административный протокол в отношении американской компании Google за нарушение законодательства о локализации баз данных в России. Роскомнадзор также ожидает ответа от Facebook и Twitter, "после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства".

При этом в Роскомнадзоре сообщали, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ.